Genova | la difesa di Spea | “Ponte | insulti all’ingegnera che cercava documenti e verità”

Advertising

ikmoselfdefence : Ringraziamo i numerosi partecipanti al seminario del G.M. Marco Morabito sulla difesa contro minacce ed attacchi da… - GenovaAcademy : Ringraziamo i numerosi partecipanti al seminario del G.M. Marco Morabito sulla difesa contro minacce ed attacchi da… - Carmen_Gambetti : RT @maurazamir: Auguro una buona serata ad ognuno di voi ed un sonno tranquillo più tardi ???? Castello di Bonassola-la Spezia; costruito n… - Pius_XII : RT @maurazamir: Auguro una buona serata ad ognuno di voi ed un sonno tranquillo più tardi ???? Castello di Bonassola-la Spezia; costruito n… - m_genova : RT @La_manina__: Insomma secondo Salvini se uno mette piede nel tuo giardino lo puoi caricare di pallottole perché è legittima difesa mentr… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova difesa

Il Secolo XIX

" "Non è vero che tutti i tecnici Spea erano "soldatini" o "scherani" in balìa di Autostrade per l'Italia, anzi. Serena Allemanni, che pure è imputata in questo processo, si prodigava per ...... e soprattutto le indecisioni, di Meret acontro il Genoa. Ha saltato due partite su ... Il tecnico di Certaldo lo ha reso una colonna del Napoli, una certezza in grado di comandare lain ...Genova - Gli artisti che in questi quattordici anni hanno partecipato a Segrete - Tracce di Memoria , la rassegna ideata e curata da Virginia Monteverde per tenere vivo il ricordo della tragedia dello ...LIGURIA - Maurizio Calà è il nuovo Segretario Generale Cgil Liguria. Calà, che prende il posto di Fulvia Veirana, è stato eletto oggi con 84 voti favorevoli, 1 astenuto e 5 contrari su 90 partecipanti ...