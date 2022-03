A Ragusa un caseificio didattico per l’arte casearia

(Di martedì 1 marzo 2022)– L’immobile comunale di Largo San Paolo diverrà unper promuovere l’antica artedel nostro territorio. Con determina n. 1233 del 28 febbraio 2022, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della concessione in comodato dell’immobile comunale denominato “Largo San Paolo”. In attesa delle verifiche di legge, la commissione ha infatti concluso il procedimento individuando la migliore proposta che è stata quella presentata dalProgresso srl di Rosso Salvatore. “L’idea progettuale individuata – dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – è finalizzata alla realizzazione di unper promuovere l’antica artedel territorio ed educare a ...

