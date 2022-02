Sei mesi con Amazfit GTR 3 Pro: un compagno fedele (Di lunedì 28 febbraio 2022) Negli ultimi sei mesi circa ho avuto modo di testare a fondo GTR 3 Pro, il nuovo smartwatch di punta di casa Amazfit. Essendo stata la mia una prova a lungo termine, mi piacerebbe proporre leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Negli ultimi seicirca ho avuto modo di testare a fondo GTR 3 Pro, il nuovo smartwatch di punta di casa. Essendo stata la mia una prova a lungo termine, mi piacerebbe proporre leggi di più...

Advertising

AndreaVenanzoni : In Uganda allo studio normativa per comminare fino a sei mesi di carcere per i no vax. Soddisfatto il Ministro dell… - CommercioDi : ISCRO: la Legge di Bilancio ha introdotto tutele nel triennio 2021-2023 per le Partite IVA iscritte come autonomi i… - fedecaps : RT @emmevilla: (Nel frattempo, a sei mesi dalla presa talebana di Kabul, circa 200.000 afghane e afghani vivono ancora in Europa in condizi… - PsycheMax : @Giannoulaky @fanpage Aspetta, aspetta, aspetta. Vuoi chiedere a bambini di QUATTRO e NOVE mesi cosa ne pensano? E… - magdulka64 : RT @emmevilla: (Nel frattempo, a sei mesi dalla presa talebana di Kabul, circa 200.000 afghane e afghani vivono ancora in Europa in condizi… -