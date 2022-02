Invalidità civile, novità per la visita di revisione: istruzioni Inps (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con il Messaggio numero 926 del 25 febbraio 2022 l’Inps ha informato sull’introduzione di nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle visite di revisione per l’Invalidità civile. Nello specifico si legge nel Messaggio Inps che, per rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati “viene implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo“. Il Messaggio ricorda inoltre che in base a quanto stabilito dalla normativa vigente spetta all’Inps l’accertamento dell’esistenza e della successiva permanenza dell’Invalidità e che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con il Messaggio numero 926 del 25 febbraio 2022 l’ha informato sull’introduzione di nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle visite diper l’. Nello specifico si legge nel Messaggioche, per rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati “viene implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo“. Il Messaggio ricorda inoltre che in base a quanto stabilito dalla normativa vigente spetta all’l’accertamento dell’esistenza e della successiva permanenza dell’e che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di ...

wam_the : Invalidità civile e malattie esenti da revisione: quali sono - statodelsud : Invalidità civile: nuova procedura per la visita di revisione - Pino__Merola : Invalidità civile: nuova procedura per la visita di revisione - emily77queen : - FnpCisl : RT @FnpCisl: #ViRicordiamoChe Il #28Febbraio scade il termine per presentare: ??dichiarazione Invalidità Civile ??#ModelloRED per i #pensio… -