Onorato: «Questo è il trucco con cui vogliono farci fallire» (Di domenica 27 febbraio 2022) L’armatore di Moby e Tirrenia accusa la Lega, il ministero e il principale concorrente Grimaldi: tutte balle, solo insinuazioni capziose. Salvini: a lui pensano già i giudici Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 27 febbraio 2022) L’armatore di Moby e Tirrenia accusa la Lega, il ministero e il principale concorrente Grimaldi: tutte balle, solo insinuazioni capziose. Salvini: a lui pensano già i giudici

Advertising

dieguidos : RT @edoardoleo: Per chi lo ha amato. Per chi lo conosceva. Per chi non lo conosceva abbastanza. #luigiproiettidettogigi . Dal 3 al 9 marzo… - ciclope56 : @alinomilan . Preciso che Gli oculisti lì frequento da quando lei aveva bisogno di qualcuno che gli pulisse il sede… - AndreaCannavo10 : @Soleil_stasi Sei una persona meravigliosa e speciale sole ti meriti tutta la felicità di questo mondo onorato di a… - Viglia95 : Onorato di aver condiviso un progetto insieme...non è facile perdere un player del genere ma questo è il gioco .. b… - EmaGemelli : RT @edoardoleo: Per chi lo ha amato. Per chi lo conosceva. Per chi non lo conosceva abbastanza. #luigiproiettidettogigi . Dal 3 al 9 marzo… -