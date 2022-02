Wojciech Szczesny sulla guerra in Ucraina | “Mi rifiuto di giocare con i russi”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Laininfuria ed il mondo dello sport prende sempre più posizione contro l’invasore russo. Ogni disciplina sta reagendo a modo suo mettendo sempre più alla berlina la nazione governata da Vladimir Putin. La Federazione polacca ha ufficializzato che non scenderà in campo contro laa nei playoff dei Mondiali ed il portiere titolare della Polonia,, si è apertamente schierato con il popolo ucraino: il polacco ha la moglie che è nata in. Le parole diEcco il lungo post, apparso su Instagram, firmato dal portiere polacco della Juventus: “Mia moglie è nata in, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in ...

Ancora più incisivo e duro il messaggio del portiere della Juventus ,, la cui moglie, Marina Luczenko , è ucraina. "Mia moglie è nata in Ucraina, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in Ucraina".