Advertising

Inter : ?? | CAREERS 'Il cigno e il biscione...' ???? Una nuova puntata di Careers è online su @DAZN_IT: ecco cosa ci ha rac… - SkySport : Genoa-Inter, Inzaghi: 'Delusi dal risultato, meritavamo di più. Torneremo a vincere' #SkySport #SerieA #SkySerieA… - Inter : ? | REWIND Non sapete come prepararvi a #GenoaInter? Noi abbiamo la risposta! ???? #ForzaInter - Mediagol : VIDEO Inter, i nerazzurri non girano più: colpa degli attaccanti? Il rebus di Inzaghi - simogattok : RT @Avv_Bianco_Nero: Dare il rosso a Chiesa con il piede rasoterra e non darlo a Perisic è solo evidenza di voler favorire l’inter, afferma… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Inter

...di tornare in vetta alla classifica e i partenopei hanno giocato di lunedì sera dopoe Milan, ... LAZIO NAPOLI DIRETTA STREAMINGTV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A Non sarà disponibile la ...DIRETTA/ Lecce Verona Primavera (risultato finale 3 - 4): pirotecnico colpo Hellas! DIRETTA JUVENTUSPRIMAVERA STREAMINGE TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Juventus...Appuntamento con la 27a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...Romelu Lukaku ha nostalgia dell'Inter e dell'Italia. Il belga, passato al Chelsea in estate, non sta vivendo un momento particolarmente felice e vorrebbe tornare a vestire la maglia del club nerazzurr ...