Ucraina | Fratoianni | ' in piazza popolo della pace | cessate il fuoco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Siamo qui contro l'aggressione di Putin che va condannata senza mezzi termini. Per la. È ora che si fermi una politica costruita su blocchi che si contrappongono e che alimentano solo un'instabilita' che poi porta alla guerra. Guerra che, come sappiamo, ha una prima vittima: i civili. Quindi si lavori per ilil. Poi si metta al centro una politica diper il mondo". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaparlando con i cronisti a marginemanifestazione pacifista diSanti Apostoli. "Bisogna mettere in campo in queste ore - prosegue il leader di SI - ogni strumento non militare perche' se qualcuno pensa di rispondere alle bombe con le bombe vuol dire avviare il mondo verso una ...