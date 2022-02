Sangiovanni co-conduttore di “Generazione Zeta” (Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO – Dopo Amici e Sanremo, Sangiovanni sarà protagonista negli studi di Radio Zeta, stavolta in veste di co-conduttore. “Terrò compagnia a chi è in viaggio o chissà dove e soprattutto mi voglio divertire”, racconta il cantante. C’è molta attesa per la puntata di “Generazione Zeta”, uno dei programmi della radiovisione più amata dai giovani, che vedrà Sangiovanni nelle vesti di co-conduttore. Appuntamento per oggi e domani, dalle 17 alle 19. Sangiovanni sarà in diretta con Riccardo Castiglioni e Luca Buson. “La radio mi ha colpito subito”, racconta. “Per una volta invece di andarci e parlare di me parlerò di ciò che accade”. Sangiovanni, tra gli artisti più amati dai ragazzi, è stato in gara al Festival di Sanremo con la canzone ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO – Dopo Amici e Sanremo,sarà protagonista negli studi di Radio, stavolta in veste di co-. “Terrò compagnia a chi è in viaggio o chissà dove e soprattutto mi voglio divertire”, racconta il cantante. C’è molta attesa per la puntata di “”, uno dei programmi della radiovisione più amata dai giovani, che vedrànelle vesti di co-. Appuntamento per oggi e domani, dalle 17 alle 19.sarà in diretta con Riccardo Castiglioni e Luca Buson. “La radio mi ha colpito subito”, racconta. “Per una volta invece di andarci e parlare di me parlerò di ciò che accade”., tra gli artisti più amati dai ragazzi, è stato in gara al Festival di Sanremo con la canzone ...

Advertising

RadioZetaOf : ?? Non sentite le farfalle? ?? @sangiovann1 vi aspetta questo weekend, dalle 17 alle 19, per due puntate speciali di… - rtl1025 : ?? #Sangiovanni co-conduttore d'eccezione su Radio Zeta, appuntamento sabato e domenica dalle 17 alle 19 in radiovis… - Lopinionista : Sangiovanni co-conduttore di 'Generazione Zeta' - mannaggiaaa : RT @RadioZetaOf: ?? Non sentite le farfalle? ?? @sangiovann1 vi aspetta questo weekend, dalle 17 alle 19, per due puntate speciali di #Gener… - Sangio_ladylola : RT @RadioZetaOf: ?? Non sentite le farfalle? ?? @sangiovann1 vi aspetta questo weekend, dalle 17 alle 19, per due puntate speciali di #Gener… -