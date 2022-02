"Rendere reale il virtuale": lo show di Dolce&Gabbana con Sharon Stone in prima fila (Di sabato 26 febbraio 2022) Spalle larghe e piglio deciso. La donna di Dolce&Gabbana è pronta per affrontare il mondo in tutte le sue contraddizioni: manager in carriera capace di rendersi sexy tra trasparenze e reggicalze a vista per una serata speciale e indossare piumini over per sfidare una tempesta di neve in altissima quota. Ma è anche in grado di entrare in una tuta spaziale e partire per Marte. Una sfilata dal sapore anni Ottanta - su una passerella di ledwall sul cui sfondo una città virtuale brulica dei loro avatar - quella del prossimo autunno inverno firmata Dolce&Gabbana che s'ispira al mondo dei videogame e alle atmosfere del film Tron di Steven Lisberger del 1982. Sartoria e street style. Tanto nero. La lingerie è protagonista sotto gli abiti trasparenti. Le tute aderenti diventano una seconda pelle. I tailleur sartoriali hanno una gamba con pince, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Spalle larghe e piglio deciso. La donna di Dolce&Gabbana è pronta per affrontare il mondo in tutte le sue contraddizioni: manager in carriera capace di rendersi sexy tra trasparenze e reggicalze a vista per una serata speciale e indossare piumini over per sfidare una tempesta di neve in altissima quota. Ma è anche in grado di entrare in una tuta spaziale e partire per Marte. Una sta dal sapore anni Ottanta - su una passerella di ledwall sul cui sfondo una cittàbrulica dei loro avatar - quella del prossimo autunno inverno firmata Dolce&Gabbana che s'ispira al mondo dei videogame e alle atmosfere del film Tron di Steven Lisberger del 1982. Sartoria e street style. Tanto nero. La lingerie è protagonista sotto gli abiti trasparenti. Le tute aderenti diventano una seconda pelle. I tailleur sartoriali hanno una gamba con pince, ...

