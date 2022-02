Pallamano femminile, Serie A 2021-2022: Brixen e Mestrino continuano a vincere (Di domenica 27 febbraio 2022) Giornata di recuperi per quanto riguarda la Pallamano femminile. Brixen Südtirol ed Alì-Best Espresso Mestrino si impongono nel recupero della 14^ giornata di Serie A, i pronostici della vigilia sono stati rispettati in pieno. Iniziamo dalla formazione altoatesina, squadra che allunga nella classifica della regular season. Le ragazze di Hubi Nössing hanno dato spettacolo con Babbo e Ghilardi protagoniste di giornata. L’esito finale è stato ben chiaro sin da subito, Cassano Magnago ha dovuto alzare bandiera bianca per 28 a 19. Decisamente più combattuto l’incontro tra Mestrino e Cellini Padova. Il derby veneto vede le padovane arrendersi per 31-26 al termine di un secondo tempo in cui non c’è stata storia. Luchin e compagne continuano a vincere e si ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Giornata di recuperi per quanto riguarda laSüdtirol ed Alì-Best Espressosi impongono nel recupero della 14^ giornata diA, i pronostici della vigilia sono stati rispettati in pieno. Iniziamo dalla formazione altoatesina, squadra che allunga nella classifica della regular season. Le ragazze di Hubi Nössing hanno dato spettacolo con Babbo e Ghilardi protagoniste di giornata. L’esito finale è stato ben chiaro sin da subito, Cassano Magnago ha dovuto alzare bandiera bianca per 28 a 19. Decisamente più combattuto l’incontro trae Cellini Padova. Il derby veneto vede le padovane arrendersi per 31-26 al termine di un secondo tempo in cui non c’è stata storia. Luchin e compagnee si ...

