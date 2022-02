Isabel | da Misinto alla nuova serie Tv “Noi” su Rai Uno | IN EDICOLA

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 26 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Mancano pochi giorni al lancio ufficiale del remake italiano di “This is us”, prodotto dal Catteleya in collaborazione con Rai Fiction e che sarà trasmesso da Rai Uno per 6 domeniche sera, a partire dal prossimo 6 marzo. Nel cast, di cui fanno parte tra gli altri, Lino Guanciale e Aurora Ruffino, c’è anche una ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, daTv “Noi” su Rai Uno INproviene da Il Notiziario.