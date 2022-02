Tabellone Atp Dubai, c’è Djokovic: al via anche Musetti e Sinner (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Tabellone e gli accoppiamenti del torneo Atp 500 di Dubai (cemento). Grande attesa per il primo appuntamento stagionale di Novak Djokovic, dopo le note vicende che l’hanno tenuto fuori dall’Australian Open. Il numero uno del mondo affronterà al primo turno niente di meno che Lorenzo Musetti: il tennista toscano è stato invitato dal torneo con una Wild Card. Al via anche Jannik Sinner, testa di serie numero quattro, che all’esordio se la vedrà con Davidovich Fokina. Ecco il Tabellone completo. FINALE (Q) Vesely vs (2) Rublev SEMIFINALI (Q) Vesely b. (6) Shapovalov 6-7(7) 7-6(2) 7-6(3) (2) Rublev b. (5) Hurkacz 3-6 7-5 7-6(5) QUARTI DI FINALE (Q) Vesely b. (1) Djokovic 6-4 7-6(4) (6) Shapovalov b. (Q) Berankis 7-6(4) 6-4 (5) Hurcacz b. (4) ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ile gli accoppiamenti del torneo Atp 500 di(cemento). Grande attesa per il primo appuntamento stagionale di Novak, dopo le note vicende che l’hanno tenuto fuori dall’Australian Open. Il numero uno del mondo affronterà al primo turno niente di meno che Lorenzo: il tennista toscano è stato invitato dal torneo con una Wild Card. Al viaJannik, testa di serie numero quattro, che all’esordio se la vedrà con Davidovich Fokina. Ecco ilcompleto. FINALE (Q) Vesely vs (2) Rublev SEMIFINALI (Q) Vesely b. (6) Shapovalov 6-7(7) 7-6(2) 7-6(3) (2) Rublev b. (5) Hurkacz 3-6 7-5 7-6(5) QUARTI DI FINALE (Q) Vesely b. (1)6-4 7-6(4) (6) Shapovalov b. (Q) Berankis 7-6(4) 6-4 (5) Hurcacz b. (4) ...

