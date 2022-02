Roma | Oliveira è scomparso | ora il riscatto è a rischio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo l’inizio boom, le prestazioni di Sergiosono calate. E ora ildal Porto è aL’avventura di Sergioalla, arrivato nella Capitale a gennaio, era iniziata nel migliore dei modi. Due gol in due partite che avevano fatto sognare i tifosi, poi un improvviso calo di prestazioni che lo ha portato ad essere sempre sostituito nelle ultime quattro partite. Il portoghese è arrivato alladal Porto con la formula del prestito con diritto difissato a 12 milioni ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Sergiosarebbe tutto da scrivere. Il portoghese deve riuscire a convincere i giallorossi in questo finale di stagione per guadagnarsi anche ilda ...

Advertising

infoitsport : Roma, tocca a Foti guidare la squadra. Si torna al 3-4-1-2, Veretout manda Oliveira in panchina - infernALE96 : Ricordiamo che il Porto a gennaio ha ceduto Luis Diaz al Liverpool, Tecatito Corona al Siviglia e Sergio Oliveira a… - TrapaneseAndrea : @LaVenadeDeRossi Si ma il senso delle dichiarazioni di Conte è che i giocatori sono sempre gli stessi. Oliveira e… - TrapaneseAndrea : @LaVenadeDeRossi A me sembra che la rosa della Roma sia cambiata molto. Rui, Oliveira, Maitland-Nile, Abrham, Vina,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Oliveira

(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. Lazio - Napoli (domenica ore 20.45) LAZIO (4 - 3 - 3): ......, che aveva reso vano anche il gol di Rabiot appena dopo. DIRETTA/ Napoli Barcellona (risultato 0 - 0) video streaming tv: Osimhen vs Aubameyang Il Porto però aveva già eliminato lain ...Per sperare di andare in Champions la Roma ha bisogno di aggiustare la mira, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La squadra giallorossa è la terza in Serie A per tiri verso la porta (412), ma è s ...Dopo un folgorante inizio contro Cagliari ed Empoli il rendimento di Sergio Oliveira è calato vistosamente, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport,sembrando soltanto il gemello del giocato ...