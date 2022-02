Nba: Suns e Warriors vincono, un super DeRozan trascina i Bulls (Di venerdì 25 febbraio 2022) Archiviata la pausa dell’All Star Game, la Nba riparte in vista dei playoff e offre quelle certezze di cui avevano bisogno i leader ad est e ovest. A partire dai Phoenix Suns che vincono sul parquet dei Thunder (104-124) conquistando l’ottava vittoria di fila, la 49 in stagione. Tre i giocatori oltre i 20 punti: Booker (25 con 12 assist e 6 palle rubate), Bridges e Johnson che ne infilano 21 a testa. Dopo due ko di fila tornano invece a vincere i Golden State Warriors, che travolgono (95-132) a domicilio i Trail Blazers con 8 giocatori in doppia cifra, tra cui un Curry da 18 punti e 14 assist. Si fermano ancora invece i Grizzlies che si arrendono ai Timberwolves (119-114): decisivi i 37 punti di Russell e i 22 con 11 rimbalzi di Towns, appena un punto in più di Jackson miglior realizzatore di Memphis. Quarto successo in fila invece ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Archiviata la pausa dell’All Star Game, la Nba riparte in vista dei playoff e offre quelle certezze di cui avevano bisogno i leader ad est e ovest. A partire dai Phoenixchesul parquet dei Thunder (104-124) conquistando l’ottava vittoria di fila, la 49 in stagione. Tre i giocatori oltre i 20 punti: Booker (25 con 12 assist e 6 palle rubate), Bridges e Johnson che ne infilano 21 a testa. Dopo due ko di fila tornano invece a vincere i Golden State, che travolgono (95-132) a domicilio i Trail Blazers con 8 giocatori in doppia cifra, tra cui un Curry da 18 punti e 14 assist. Si fermano ancora invece i Grizzlies che si arrendono ai Timberwolves (119-114): decisivi i 37 punti di Russell e i 22 con 11 rimbalzi di Towns, appena un punto in più di Jackson miglior realizzatore di Memphis. Quarto successo in fila invece ...

