Nathaly Caldonazzo piange al GF Vip | “Non ce la faccio più” – VIDEO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Momento di sconforto perdopo la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Il rischio squalifica sta tormentando la concorrente che ha trovato confronto nelle parole di Delia Duran.al GF Vip: “Non ce lapiù” Non ce la fai? Anch’io non ce lacosì.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

xrhodaxx : @Nisida789 AHAHAHAHA tante Nathaly Caldonazzo - Butterf69015258 : @GrandeFratello @Parpiglia @AdrianaVolpeTV @SBruganelli @ClariHaile @MontegrandeS @davismaele Qua mi fermo io vogl… - nathalystan : @maxrtinaa Mentre argomentiamo per definire se Nathaly Caldonazzo é razzista o meno, arriva il commento inutile che ci aspettavamo - robyroby671 : RT @Valeria23x: Quindi tutti gli inquilini hanno sentito le frasi orrende della Caldonazzo e gli autori/cameraman che seguono e assistono a… - Quellochetutti1 : Barú vuole abbandonare la casa! Ecco cosa sta succedendo in queste ore ???? -

Al Grande Fratello Vip si apre una nuova polemica, che è destinata a far discutere nei prossimi giorni e a lasciare strascichi:ha detto una frase razzista?, frasi razziste al Gf Vip? Il caso che coinvolgee la frase razzista che avrebbe pronunciato sta diventando un ...a che gioco sta giocando? Sul fatto che abbia pronunciato frasi irripetibili non c'è ombra di dubbio, visto che lei stessa lo ha ammesso, pure a fine puntata, nella notte. Eppure ...Nella serata di ieri non è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip sei e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Uno di questi è stato sicuramente l'eliminazione di ...Lo sfogo dell'attrice romana dopo le polemiche nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip.