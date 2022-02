LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: miglior tempo per Gauche, 5° Brignone e 8° Goggia (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL DIRETTA LIVE 12.13 La sorprendente francese Laura Gauche, terza ieri, si è imposta nella Seconda ed ultima prova cronometrata di Crans Montana. Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel, staccata di soli 3 centesimi, mentre le migliori azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia chiudono rispettivamente quinta e ottava. La prova è stata interrotta per diversi minuti a causa della brutta caduta occorsa alla tedesca Kira Weidle. Domani alle 10.30 la prima delle due libere previste nel weekend; grazie per aver seguito questa discesa di rodaggio in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata! 12.12 Le posizioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL12.13 La sorprendente francese Laura, terza ieri, si è imposta nellaed ultimacronometrata di. Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel, staccata di soli 3 centesimi, mentre lei azzurre Federicae Sofiachiudono rispettivamente quinta e ottava. Laè stata interrotta per diversi minuti a causa della brutta caduta occorsa alla tedesca Kira Weidle. Domani alle 10.30 la prima delle due libere previste nel weekend; grazie per aver seguito questadi rodaggio in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata! 12.12 Le posizioni ...

