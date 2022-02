Il Napoli finisce in Barça, e l'Europa fa ciao (Di venerdì 25 febbraio 2022) 2 BARCELLONA 4 Primo tempo: 1 - 3 (4 - 2 - 3 - 1): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Koulibaly 5, Rrahmani 5, Mario Rui 5.5; Fabian Ruiz 5.5 (29' st Ounas 6), Demme 5 (1' st Politano 6.5); Elmas 5, Zielinski 5 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) 2 BARCELLONA 4 Primo tempo: 1 - 3 (4 - 2 - 3 - 1): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Koulibaly 5, Rrahmani 5, Mario Rui 5.5; Fabian Ruiz 5.5 (29' st Ounas 6), Demme 5 (1' st Politano 6.5); Elmas 5, Zielinski 5 ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Troppo Barcellona, l’Europa del Napoli finisce al Maradona Spalletti: «Amar... - TerrinoniL : Europa League: Napoli tramortito dal Barca, al Maradona finisce 2 a 4 - Salvato95551627 : RT @DAZN_IT: Il Barcellona si impone a Napoli: 4-2 per gli uomini di Xavi ?? Finisce qui l'Europa League per la squadra di Spalletti. #Napo… - AleSantacroce97 : RT @napolista: Serata imbarazzante, il Barcellona si allena. Il Napoli fa due tiri in porta, uno su rigore Per fortuna finisce solo 4-2. L… - infoitsport : Europa League, Napoli eliminato dal Barcellona: finisce 2-4 -