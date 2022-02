Amore e guerra per la conquista della migliore pizza. In mezzo un omaggio a zia Julia Roberts. (Di venerdì 25 febbraio 2022) Disponibile in streaming da oggi, Little Italy è una commedia dai toni brillanti uscita al cinema nel 2018. Diretta da Donald Petrie, ricalca con la coppia Emma Roberts e Hayden Christensen la storia d’Amore di Romeo e Giulietta – ma con due famiglie che si osteggiano in nome della pizza. Nel cast anche Danny Aiello. Emma Roberts, nipote d’arte e ultima reginetta dell’horror guarda le foto Al centro della scena l’Amore, i desideri, le promesse e i sogni da inseguire. Descritti in toni ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 febbraio 2022) Disponibile in streaming da oggi, Little Italy è una commedia dai toni brillanti uscita al cinema nel 2018. Diretta da Donald Petrie, ricalca con la coppia Emmae Hayden Christensen la storia d’di Romeo e Giulietta – ma con due famiglie che si osteggiano in nome. Nel cast anche Danny Aiello. Emma, nipote d’arte e ultima reginetta dell’horror guarda le foto Al centroscena l’, i desideri, le promesse e i sogni da inseguire. Descritti in toni ...

