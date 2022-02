Ucraina: l’Ue pronta a fornire ulteriori aiuti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ursula von der LeyenBRUXELLES – “Deploriamo la perdita di vite umane e la sofferenza umanitaria. l’Ue e i suoi Stati membri sono pronti a fornire urgentemente una risposta di emergenza umanitaria. Chiediamo alla Russia di rispettare il diritto umanitario internazionale. l’Ue sostiene fermamente l’Ucraina e il suo popolo nell’affrontare questa crisi senza precedenti. l’Ue fornirà ulteriore assistenza politica, finanziaria e umanitaria”. Lo dichiarano in una nota congiunta sulla crisi in Ucraina il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ursula von der LeyenBRUXELLES – “Deploriamo la perdita di vite umane e la sofferenza umanitaria.e i suoi Stati membri sono pronti aurgentemente una risposta di emergenza umanitaria. Chiediamo alla Russia di rispettare il diritto umanitario internazionale.sostiene fermamente l’e il suo popolo nell’affrontare questa crisi senza precedenti.fornirà ulteriore assistenza politica, finanziaria e umanitaria”. Lo dichiarano in una nota congiunta sulla crisi inil presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'articolo L'Opinionista.

