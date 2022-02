Ucraina, Cons. Supremo Difesa a alleati: risposta unita e determinata (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell'affrontare la crisi in atto in Ucraina "l'Italia manterrà uno stretto raccordo con i propri partner in tutti i principali Consessi internazionali. Insieme con i paesi membri dell'UE e gli alleati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell'affrontare la crisi in atto in"l'Italia manterrà uno stretto raccordo con i propri partner in tutti i principaliessi internazionali. Insieme con i paesi membri dell'UE e gli...

Advertising

Cristian_Cons : RT @FratiAssisi: Da Assisi si alza al cielo una preghiera per la pace Veglia di preghiera sabato 26, ore 21 in Porziuncola (Diretta Web sui… - GiornaleVicenza : @Agenzia_Ansa @PwCItaly_Cons @UniVerona 'Invasione #Ucraina: servono paesi cuscinetto alla #Russia per essere al si… - TV7Benevento : **Ucraina: Letta, 'aspettiamo domani Draghi in aula'** - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RUSSIA - Putin: 'Smilitarizzeremo l'Ucraina con un'operazione speciale, chi interferirà ne pagherà le conseguenze' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RUSSIA - Putin: 'Smilitarizzeremo l'Ucraina con un'operazione speciale, chi interferirà ne pagherà le conseguenze' http… -