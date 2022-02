Sophie Codegoni, sua madre Valeria interviene sulla polemica dei look | Le sue parole (FOTO) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sophie Codegoni al centro di una polemica sul web: interviene sua madre Valeria e lo stilista Matteo Evandro Nelle ultime ore sul web sta circolando una notizia che vede coinvolta Sophie Codegoni. La gieffina sta continuando la sua avventura televisiva all’interno della Casa del Grande Fratello Vip da settembre. L’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita in tutti questi mesi a conquistare il cuore di milioni di italiani che l’ha sempre salvata in ogni nomination. Da qualche settimana, con l’arrivo in Casa del nuovo concorrente Alessandro Basciano, Sophie ha intrapreso una storia d’amore con il giovane. Ogni settimana in Casa per i concorrenti arrivano tantissimi look da indossare durante le dirette scelti dal proprio ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022)al centro di unasul web:suae lo stilista Matteo Evandro Nelle ultime ore sul web sta circolando una notizia che vede coinvolta. La gieffina sta continuando la sua avventura televisiva all’interno della Casa del Grande Fratello Vip da settembre. L’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita in tutti questi mesi a conquistare il cuore di milioni di italiani che l’ha sempre salvata in ogni nomination. Da qualche settimana, con l’arrivo in Casa del nuovo concorrente Alessandro Basciano,ha intrapreso una storia d’amore con il giovane. Ogni settimana in Casa per i concorrenti arrivano tantissimida indossare durante le dirette scelti dal proprio ...

Advertising

Frances02539131 : RT @ipertao: Mi dissocio da quello che leggo sulla stampa e sul web in merito ad una mia presunta dichiarazione su Sophie Codegoni. Ho stim… - anna_prelemi : RT @ipertao: Mi dissocio da quello che leggo sulla stampa e sul web in merito ad una mia presunta dichiarazione su Sophie Codegoni. Ho stim… - Elisa33644021 : RT @ipertao: Mi dissocio da quello che leggo sulla stampa e sul web in merito ad una mia presunta dichiarazione su Sophie Codegoni. Ho stim… - Demet16879080 : RT @ipertao: Mi dissocio da quello che leggo sulla stampa e sul web in merito ad una mia presunta dichiarazione su Sophie Codegoni. Ho stim… - 361_magazine : -