Il migliore device di fascia media? Probabilmente il Samsung Galaxy A53 5G

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L’arrivo delA53 5G è quasi alle porte. Di recente un leaker aveva suggerito le specifiche principali del dispositivo insieme al resto dei lanci della serieA, che avverranno nei prossimi due mesi. Adesso un elenco di Google Play Console ha confermato le specifiche trapelate. La fonte ha rivelato che lo smartphone in questione adotterà un processore octa-core, identificato dal codiceS5e8825, che dovrebbe corrispondere al nuovissimo chipset Exynos 1200, caratterizzato da 2 core Cortex-A78 ad elevate prestazioni con clock a 2,4GHz e 6 core di efficienza Cortex-A55 con clock a 2,0GHz. La CPU verrà supportata dalla GPU ARM Mali G68 per la grafica. La variante elencata dispone di 6GB di memoria RAM, ma la versione finale arriverà sul mercato ovviamente con più RAM e diverse opzioni di ...

Advertising

Leodigitaldj : -

Ultime Notizie dalla rete : migliore device

OptiMagazine

... tra cui la modalità Ritratto e il video ritratto Bokeh Flare, si attesta come ilperfetto ... È una lineup di smartphone premium, curata nei dettagli per garantire laesperienza utente ......In risposta alla domanda 'Consideri la deprecazione dei cookie di terza parte e/o IDFA IDFA/... La maggioranza dei partecipanti (63%) ritiene che la soluzionesia l'utilizzo dei dati di ...Che, certamente, saranno dei device dal prezzo interessante e dalle buone prestazioni. In effetti, sembra che i prossimi medi di gamma di Samsung dovrebbero essere presentati tra un paio di mesi. I ...Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 12, modello che risulta essere ancora piuttosto appetibile sul mercato e che si ritrova ad un prezzo nettamente più basso rispetto a qualche ...