F.1, Test Spagna - Giorno 2: Ferrari davanti con Leclerc (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche il secondo Giorno di Test sul circuito di Barcellona è andato in archivio. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo della sessione, fermando il cronometro sull'1:19.689 segnato con gomme C3. Il monegasco della Scuderia Ferrari ha completato 78 giri questo pomeriggio che vanno a sommarsi ai 71 svolti in mattinata da Carlos Sainz, autore del quinto tempo assoluto. La Ferrari è apparsa solida, affidabile e veloce. Un risultato ottenuto grazie alla perfetta correlazione dei dati tra pista e simulatore che sembra stia dando soddisfazioni al team di Maranello. La Top 3. Nella parte alta della classifica anche la Scuderia AlphaTauri, con Pierre Gasly che ha iniziato la sua avventura in pista con la AT03 percorrendo un totale di 146 giri e segnando la seconda prestazione assoluta sfruttando la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche il secondodisul circuito di Barcellona è andato in archivio. Charlesha ottenuto il miglior tempo della sessione, fermando il cronometro sull'1:19.689 segnato con gomme C3. Il monegasco della Scuderiaha completato 78 giri questo pomeriggio che vanno a sommarsi ai 71 svolti in mattinata da Carlos Sainz, autore del quinto tempo assoluto. Laè apparsa solida, affidabile e veloce. Un risultato ottenuto grazie alla perfetta correlazione dei dati tra pista e simulatore che sembra stia dando soddisfazioni al team di Maranello. La Top 3. Nella parte alta della classifica anche la Scuderia AlphaTauri, con Pierre Gasly che ha iniziato la sua avventura in pista con la AT03 percorrendo un totale di 146 giri e segnando la seconda prestazione assoluta sfruttando la ...

Advertising

ParliamoDiNews : Ucraina: test F1 in Spagna, Haas senza sponsor russo Uralkali – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - zazoomblog : Ucraina: test F1 in Spagna Haas senza sponsor russo Uralkali - #Ucraina: #Spagna #senza #sponsor - TV7Benevento : Ucraina: test F1 in Spagna, Haas senza sponsor russo Uralkali - - newsfresche : RT @RaiSport: Test #Formula1 Russell davanti in sessione mattina, 4/a Ferrari Leclerc Seconda Red Bull Verstappen davanti a Aston Martin V… - RaiSport : Test #Formula1 Russell davanti in sessione mattina, 4/a Ferrari Leclerc Seconda Red Bull Verstappen davanti a Asto… -