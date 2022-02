D’Amato: 40 mln per potenziamento Ifo Regina Elena San Gallicano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – “Oggi presentiamo un Piano di investimenti importante da circa 40 milioni di euro destinati al potenziamento tecnologico dell’IFO Regina Elena San Gallicano che permetterà di compiere un netto cambio di passo nella lotta ai tumori.” “Grazie ai 13,3 milioni di euro di finanziamenti previsti dal Pnrr apriamo una stagione di grandi investimenti per l’acquisto di 13 grandi macchine (2 tomografi a risonanza magnetica, 3 acceleratori lineari, 1 gamma camera, 1 PET TC, 1 mammografo con tomo sintesi, 1 angiografo vascolare, 3 ECO tomografi e 1 telecomandato digitale) per gli IFO e a questi si aggiunge la notizia dell’approvazione del nucleo di valutazione nazionale del Ministero della Salute del piano di investimenti che prevede un finanziamento di circa 25 milioni di euro per la realizzazione del primo Centro di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – “Oggi presentiamo un Piano di investimenti importante da circa 40 milioni di euro destinati altecnologico dell’IFOSanche permetterà di compiere un netto cambio di passo nella lotta ai tumori.” “Grazie ai 13,3 milioni di euro di finanziamenti previsti dal Pnrr apriamo una stagione di grandi investimenti per l’acquisto di 13 grandi macchine (2 tomografi a risonanza magnetica, 3 acceleratori lineari, 1 gamma camera, 1 PET TC, 1 mammografo con tomo sintesi, 1 angiografo vascolare, 3 ECO tomografi e 1 telecomandato digitale) per gli IFO e a questi si aggiunge la notizia dell’approvazione del nucleo di valutazione nazionale del Ministero della Salute del piano di investimenti che prevede un finanziamento di circa 25 milioni di euro per la realizzazione del primo Centro di ...

