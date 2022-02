Bitcoin crolla dopo l’annuncio di Putin di un’operazione militare in Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimirha annunciato un'azioneinIl, insieme alla maggior parte delle criptovalute, è precipitato mentre il mercato reagisce alla notizia La tensione è stata alta per tutto il mese, con rapporti che avvertono che la Russia ha consolidato le truppe nelle aree al confine con l'. La Russia ha sostenuto con insistenza di non avere piani per invadere l'. La situazione è però cambiata radicalmente nelle ultime ore. Il presidente russo Vladimirha annunciato giovedì che l'esercito del paese sta avanzando inper quella che ha definito una "operazionespeciale" per concludere la "smilitarizzazione" dell'. Con le notizie di ...

L'attacco all'Ucraina affonda anche il: - 8% a 35.000 $ L'attacco russo in Ucraina sta provocando forti ribassi sul mercato delle criptovalute con ilche scende dell'8% a 35,400 ...Sale ai massimi da un anno l'oro: +1%, a 1.928,80 dollari l'oncia,ilBitcoin è il più grande asset crittografico in termini di capitalizzazione di mercato secondo i dati di CoinMarketCap. Dopo un 2021 rialzista, il prezzo di BTC è crollato in modo significativo. In ...Il Bitcoin in calo. La criptovaluta perde l’8% a 34.778 dollari. La guerra in Ucraina mette le ali anche al prezzo del petrolio. Il Brent sfonda quota 100 dollari e ora scambia a 102 dollari con un ...