LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Charles Leclerc si mette a condurre, poi Tsunoda e Verstappen (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Charles Leclerc fa segnare un altro interessante 1:21.955, mentre George Russell, sempre sesto, completa il suo 20° giro 10.00 AGGIORNAMENTO TEMPI Leclerc, Ferrari, 1m21.178s, C2 Tsunoda, AlphaTauri, 1m22.692s, C3 Verstappen, Red Bull, 1m23.038, C2 Alonso, Alpine, 1m23.317s, C3 Vettel, Aston Martin, 1m25.007s, C3 Russell, Mercedes, 1m25.548s, C3 9.59 Charles Leclerc torna in azione, monta le gomme C2 e vola in vetta in 1:21.176 distanziando di 1.5 Yuki Tsunoda! 9.58 Dopo aver osservato da vicino la Red Bull di Max Verstappen, Lewis Hamilton torna nel suo paddock… Fit Check Zak Mauger#TeamLH #F1Testing pic.twitter.com/iDxWJvi53s

