L' attrice non si cura di ciò che viene scritto su di lei sul web E lancia un messaggio importante

È talmente bella da apparire spesso sui social senza un filo di trucco, mostrando serenamente ai suoi follower di soffrire di vitiligine, una patologia che altera la pigmentazione cutanea creando macchie bianco latte su viso e corpo. Kasia Smutniak, 42 anni, vive serenamente questa sua condizione, che pare creare però problemi ad "altri". Leggi anche › Kasia Smutniak lancia un filtro Instagram che simula la vitiligine. E celebra la diversità Le star che soffrono di vitiligine guarda le foto ...

