Francesco Manfredi | chi è il figlio di Luca Manfredi e Nancy Brilli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)è il, bellissimo, di. Talentuoso e affascinante come la sua famosissima mamma, è nato dall’amore dell’attrice per il registadunque è il nipote del grande Nino, da cui ha ereditato molte caratteristiche, fra cui l’immensa simpatia. Oggi vive in Inghilterra e frequenta l’università.ha parlato del suo rapporto con la madre come di un ‘rapporto aperto‘. “Ciò che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto“. Continuando, il ventenne ha aggiunto che “mamma è grande per me, ...