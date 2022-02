Milan, Bakayoko e l’obbligo di riscatto (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo il Corriere dello sport, Stefano Pioli non ha grande fiducia in Timouè Bakayoko. Il centrocampista francese è finito ai... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo il Corriere dello sport, Stefano Pioli non ha grande fiducia in Timouè. Il centrocampista francese è finito ai...

Advertising

milan_corner : RT @ZhilMaros: @milan_corner @enricoI00 @AscioneMauri Bakayoko e kessié fuori rosa.. Bennacer squalificato.. Di Gesù e Krunic contro l'udin… - enricoI00 : RT @ZhilMaros: @milan_corner @enricoI00 @AscioneMauri Bakayoko e kessié fuori rosa.. Bennacer squalificato.. Di Gesù e Krunic contro l'udin… - Rossonero__1899 : RT @RossoneroBlog: Niente presenze in campo per #Bakayoko in gennaio e febbraio. Il motivo non è tecnico ma di tipo contrattuale: raggiunto… - ZhilMaros : @milan_corner @enricoI00 @AscioneMauri Bakayoko e kessié fuori rosa.. Bennacer squalificato.. Di Gesù e Krunic cont… - CMercatoNews : #Milan, idea ??#Kondogbia per sostituire #Bakayoko -