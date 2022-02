Cagliari-Napoli, scontri tra le tifoserie: tre denunce e un arresto (Di martedì 22 febbraio 2022) Finale di gara rovente quello di ieri sera a Cagliari, non solo per le emozioni in campo, ma soprattutto per quanto avvenuto all’esterno della Unipol Domus. Le tensioni, iniziate sui social nel pre gara quando i tifosi del Napoli hanno attraversato le strade del capoluogo sardo intonando cori contro la città, sono continuate al termine della partita fuori lo stadio. Dopo il fischio finale ci sono stati dei contatti tra le due tifoserie, smorzati poi dalle forze dell’ordine. scontri post Cagliari-Napoli Il bilancio: tre denunce e un arresto Il bilancio provvisorio è di tre denunce e un arresto. Un 32enne tifoso del Cagliari appartenente al gruppo organizzato degli Sconvolts, è stato ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Finale di gara rovente quello di ieri sera a, non solo per le emozioni in campo, ma soprattutto per quanto avvenuto all’esterno della Unipol Domus. Le tensioni, iniziate sui social nel pre gara quando i tifosi delhanno attraversato le strade del capoluogo sardo intonando cori contro la città, sono continuate al termine della partita fuori lo stadio. Dopo il fischio finale ci sono stati dei contatti tra le due, smorzati poi dalle forze dell’ordine.postIl bilancio: tree unIl bilancio provvisorio è di tree un. Un 32enne tifoso delappartenente al gruppo organizzato degli Sconvolts, è stato ...

