22 02 2022 | data palindroma | attraverso lo specchio

(Di martedì 22 febbraio 2022) Oggi, 22.02.. Unache si può leggere indifferentemente da sinistra o da destra. E non è la prima volta che accade. Già il 10.02.2001 e il 20.02.2002 ci avevano regalato questa peculiare situazione. E poi ancora altre date, come il 01.02.2010, 11.02.2011, e il più recente 12.02.2021… In questo secolo, questa particolarità si presenterà altre 21 volte, fino al 2092. Il palindromo nella storia Il 2 febbraio 2020, altra, è stata anche motivo di festeggiamento due anni fa, a Roma come a New York, dove si celebrò il “palindrome day”. Ma il palindromo non riguarda solo i numeri, è un meccanismo applicabile ai più diversi campi: non solo vocaboli o frasi ma interi testi. Si passa infatti da singole parole come “otto” a frasi intere come “è la morte tetro male”. ...