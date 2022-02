Torna il Torneo di Viareggio: ecco il girone dell’Inter (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Inter Under 18 nel girone 4 del Torneo di Viareggio Sono stati sorteggiati oggi i raggruppamenti della 72^ edizione del Torneo di Viareggio che si svolgerà dal 16 al 30 marzo prossimi, dedicata alle formazioni Under 18. Tra le formazioni presenti c’è anche l’Inter con squadra allenata da Andrea Zanchetta che è stata inserita nel girone 4 con Jovenes Promesas (Spagna), Empoli e Pistoiese. Il Torneo Torna così protagonista dopo la sospensione dell’edizione 2020 e la cancellazione del 2021. Il club nerazzurro vanta 8 successi ottenuti con la formazione Primavera: l’ultimo nel 2018. (fonte: inter.it) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Inter Under 18 nel4 deldiSono stati sorteggiati oggi i raggruppamenti della 72^ edizione deldiche si svolgerà dal 16 al 30 marzo prossimi, dedicata alle formazioni Under 18. Tra le formazioni presenti c’è anche l’Inter con squadra allenata da Andrea Zanchetta che è stata inserita nel4 con Jovenes Promesas (Spagna), Empoli e Pistoiese. Ilcosì protagonista dopo la sospensione dell’edizione 2020 e la cancellazione del 2021. Il club nerazzurro vanta 8 successi ottenuti con la formazione Primavera: l’ultimo nel 2018. (fonte: inter.it) L'articolo proviene da intermagazine.

