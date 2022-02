Il dottore e le cure sbagliate contro Covid-19: «C’è chi prescrive farmaci inefficaci, mi appello ai No vax» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il professor Emanuele Nicastri è il direttore della Divisione di Malattie Infettive ad Elevata Intensità di cura dell’Istituto Spallanzani che due anni fa curò i primi due pazienti cinesi contagiati dal Covid-19. Oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero punta il dito contro i medici che continuano a prescrivere farmaci che si sono rivelati dannosi nei confronti della malattia. Partendo dalla sua esperienza diretta: «Nei nostri reparti arrivavano intere famiglie, accoglievamo perfino i casi sospetti. E nella prima video call, il 5 febbraio 2020, con i colleghi di Wuhan, in cui parlammo delle condizioni dei due turisti cinesi, ricevemmo le iniziali informazioni che ci furono molto utili anche in seguito. Iniziammo così a usare il farmaco antivirale Remdesivir, che tutt’ora usiamo. Poi utilizzammo il cortisone. ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il professor Emanuele Nicastri è il direttore della Divisione di Malattie Infettive ad Elevata Intensità di cura dell’Istituto Spallanzani che due anni fa curò i primi due pazienti cinesi contagiati dal-19. Oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero punta il ditoi medici che continuano areche si sono rivelati dannosi nei confronti della malattia. Partendo dalla sua esperienza diretta: «Nei nostri reparti arrivavano intere famiglie, accoglievamo perfino i casi sospetti. E nella prima video call, il 5 febbraio 2020, con i colleghi di Wuhan, in cui parlammo delle condizioni dei due turisti cinesi, ricevemmo le iniziali informazioni che ci furono molto utili anche in seguito. Iniziammo così a usare il farmaco antivirale Remdesivir, che tutt’ora usiamo. Poi utilizzammo il cortisone. ...

