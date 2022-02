I PUFFI IN ESCLUSIVA SU RAIPLAY: LA SERIE ANIMATA CULT CON LE SIGLE DI CRISTINA D’AVENA (Di lunedì 21 febbraio 2022) I PUFFI sbarcano in ESCLUSIVA su RAIPLAY. Compagni di infanzia di generazioni di bambini cresciuti in loro compagnia con nelle orecchie il ritornello cantato da CRISTINA D’AVENA, reduce dalla partecipazione al Cantante Mascherato nei panni del Cavalluccio Marino (qui lo svelamento). Il ritornello “Noi PUFFI siam così” introduce ogni episodio dei cartoni animati dei piccoli omini blu. Oggi, a 41 anni di distanza dalla prima messa in onda della SERIE ANIMATA, le 9 stagioni de “I PUFFI” arrivano in ESCLUSIVA su RAIPLAY. A partire da lunedì 21 febbraio, in doppio audio italiano-inglese, la piattaforma digitale Rai pubblicherà le prime 39 puntate della celebre SERIE TV ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 21 febbraio 2022) Isbarcano insu. Compagni di infanzia di generazioni di bambini cresciuti in loro compagnia con nelle orecchie il ritornello cantato da, reduce dalla partecipazione al Cantante Mascherato nei panni del Cavalluccio Marino (qui lo svelamento). Il ritornello “Noisiam così” introduce ogni episodio dei cartoni animati dei piccoli omini blu. Oggi, a 41 anni di distanza dalla prima messa in onda della, le 9 stagioni de “I” arrivano insu. A partire da lunedì 21 febbraio, in doppio audio italiano-inglese, la piattaforma digitale Rai pubblicherà le prime 39 puntate della celebreTV ...

