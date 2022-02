Gola, stomaco e gambe possono avere problemi per questo ormone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vediamo insieme alcuni problemi diversi tra di loro ma che possono avere una cosa in comune al quale nessuno pensa. Sia in questo periodo dell’anno ovvero l’inverno che in altri momenti della nostra vita possiamo avere alcuni piccoli problemi. Come il mal di Gola, oppure problemi allo stomaco o alle nostre gambe, e spesso cerchiamo giustamente di capire il motivo. In pochissimi sanno che tutti e tre possono avere in comune un problema con un ormone in particolare. Gola, stomaco e gambe problemi con il cambio stagione Ovviamente la situazione peggiora poi quando c’è il fatidico ... Leggi su formatonews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vediamo insieme alcunidiversi tra di loro ma cheuna cosa in comune al quale nessuno pensa. Sia inperiodo dell’anno ovvero l’inverno che in altri momenti della nostra vita possiamoalcuni piccoli. Come il mal di, oppurealloo alle nostre, e spesso cerchiamo giustamente di capire il motivo. In pochissimi sanno che tutti e trein comune un problema con unin particolare.con il cambio stagione Ovviamente la situazione peggiora poi quando c’è il fatidico ...

Advertising

picoli52 : @VanessaLadarei2 Lo ingoi fin nello stomaco. Lo fai venire nel tuo stomaco. Impressionante questa gola prensile - GraziaChirico1 : RT @GraziaChirico1: Io dico che è meglio che in Ecare SpA annullate la DISALIMENTAZIONE nei miei riguardi. Riapriate stomaco e gola, e la s… - GraziaChirico1 : Io dico che è meglio che in Ecare SpA annullate la DISALIMENTAZIONE nei miei riguardi. Riapriate stomaco e gola, e… - lelleleo_ : ho il cuore nello stomaco in gola nel cervello in ogni parte del corpo ecco - Carbonio_14 : Se scrivi che quel libro ti ha dilaniato ti ha dato un pugno nello stomaco ti ha ucciso ti ha dato un cazzotto in g… -