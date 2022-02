GFVip 6, Miriana fa una rivelazione a Davide: “In passato ho fatto ca…” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Miriana Trevisan parlando con Davide Silvestri al Grande Fratello Vip 6 ha fatto una rivelazione personale legata al suo passato. La showgirl ha spiegato di avere subito un torto da un personaggio molto famoso. Sebbene la diretta interessata non abbia voluto rivelare in modo esplicito l’accaduto, ha ammesso di avere imparato bene la lezione. Lo sfogo Nella giornata di domenica 20 febbraio, Miriana Trevisan si è lasciata andare ad una chiacchierata confidenziale con Davide Silvestri. L’ex ragazza di Non è la Rai ha affermato che se alcune persone le fanno un torto, è pronta a difendersi da sola. A tal proposito, la diretta interessata ha aggiunto: “Credimi, in passato ho fatto una di quelle caz….” Miriana ha ammesso ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022)Trevisan parlando conSilvestri al Grande Fratello Vip 6 haunapersonale legata al suo. La showgirl ha spiegato di avere subito un torto da un personaggio molto famoso. Sebbene la diretta interessata non abbia voluto rivelare in modo esplicito l’accaduto, ha ammesso di avere imparato bene la lezione. Lo sfogo Nella giornata di domenica 20 febbraio,Trevisan si è lasciata andare ad una chiacchierata confidenziale conSilvestri. L’ex ragazza di Non è la Rai ha affermato che se alcune persone le fanno un torto, è pronta a difendersi da sola. A tal proposito, la diretta interessata ha aggiunto: “Credimi, inhouna di quelle caz….”ha ammesso ...

Advertising

GrandeFratello : Manila e Miriana più scatenate di noi ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il sorriso di Miriana nel vedere i suoi grandissimi amori... una sorpresa vera ed emozionante. ?? #GFVIP - GrandeFratello : Miriana una di noi ?? #GFVIP - beffi04 : RT @lo_stasi: Fino a che punto,il giorno del mio compleanno,ubriaco,devo scoprire che in diretta stasera è successo il devasto. Miriana che… - beffi04 : RT @soleilstasiiii: Ogni qualvolta MIRIANA va in confessionale in quella casa si guardano e ridono , perché in fondo lo sanno pure loro ????… -