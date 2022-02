Cosa vediamo stasera in tv: Ecco i programmi del 21 febbraio 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cosa vediamo stasera in tv? Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera, in prima serata, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: stasera in tv su: Rai 1 e Rai 1 Hd: Màkari 2 Per gli appassionati delle serie TV, su Rai 1 e Rai 1 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, il nuovo episodio della seconda stagione di Màkari. Suleima ormai è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare e non si tratta solo del fatto che lì si è trasferito anche Teodoro, per dirigere l’innovativo progetto de La città del sole. Suleima infatti, sembra sempre più lontana da Saverio ed è sempre più presa dalla sua nuova vita… “Il lusso ... Leggi su formatonews (Di lunedì 21 febbraio 2022)in tv? Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere, in prima serata, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET:in tv su: Rai 1 e Rai 1 Hd: Màkari 2 Per gli appassionati delle serie TV, su Rai 1 e Rai 1 hd, andrà in onda, in prima serata, il nuovo episodio della seconda stagione di Màkari. Suleima ormai è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare e non si tratta solo del fatto che lì si è trasferito anche Teodoro, per dirigere l’innovativo progetto de La città del sole. Suleima infatti, sembra sempre più lontana da Saverio ed è sempre più presa dalla sua nuova vita… “Il lusso ...

beffi04 : RT @Susy__Susy: MA...MA.... CHE SUCCEDE ? TUTTI CARINI CON SOLEIL..... FORSE IL CONFESSIONALE... LI HA CHIAMATI A RAPPORTO... LE DENUNCE..… - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Allora, vediamo cosa ci aspetta in questa giornata di Olimpiadi... ah no, tutto finito! ???? Dopotutto #Parigi2024 non è c… - vale_ot7_ARMY : @_Karashi_san @carlottabangtan Anche io. Ma dopo vado là armata e vediamo cosa dicono - PhMyers_ : @kazeninare_ A quale cosa ti riferisci? Vediamo se posso aiutare - llucaaax : @macho_morandi purtroppo sì sta rivelando, finora, il flop della stagione. credevo molto in lui ma dopo i primi 2 m… -