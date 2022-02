Casavatore | parla prof picchiato sotto casa | “Voglio tornare in quella classe”

Advertising

... aggredito giovedì 17 febbraio sotto la sua abitazione di, in provincia di Napoli, da un ... Morabitoanche di minacce e insinuazioni arrivate tramite social network: "Hanno scritto che ...Parliamo di un giovane diche si trovava a casa sua nel cuore della notte e che si è ... Il refertodi 15 giorni di prognosi, ma sarebbe potuta andare peggio. Movente di natura ...In cinque lo hanno assalito sotto casa e lo hanno pestato a sangue. Enrico Morabito, insegnante della scuola media Antonio De’ Curtis di Casavatore, in provincia di Napoli, ha raccontato su Facebook l ...Lei ha parlato di una discussione in classe avvenuta ieri mattina ... Avevo ottenuto un incarico alla De Curtis di Casavatore, in sostituzione di una docente che era assente per motivi di salute, che ...