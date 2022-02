All Star Game NBA 2022: LeBron James firma la vittoria della sua squadra, Curry show e record di triple (Di lunedì 21 febbraio 2022) Canestro della vittoria di LeBron James, il record di triple di Steph Curry, ma anche tanto spettacolo e giocate per divertire il pubblico. Tutto questo è stato l’All Star Game NBA 2022 in quel di Cleveland, che si è chiuso proprio con la vittoria della squadra con capitano la stella dei Los Angeles Lakers, che batte il team di Kevin Durant (assente per infortunio) con il punteggio di 163-160. Come sempre accade gli attacchi dominano sulle difese, praticamente inesistenti per tre quarti. Si gioca per lo spettacolo, per far divertire il pubblico e anche un po’ per la gloria personale. Con il passare dei minuti si capisce che può diventare una serata storica per Steph ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Canestrodi, ildidi Steph, ma anche tanto spettacolo e giocate per divertire il pubblico. Tutto questo è stato l’AllNBAin quel di Cleveland, che si è chiuso proprio con lacon capitano la stella dei Los Angeles Lakers, che batte il team di Kevin Durant (assente per infortunio) con il punteggio di 163-160. Come sempre accade gli attacchi dominano sulle difese, praticamente inesistenti per tre quarti. Si gioca per lo spettacolo, per far divertire il pubblico e anche un po’ per la gloria personale. Con il passare dei minuti si capisce che può diventare una serata storica per Steph ...

Advertising

LiaCapizzi : 'Il sogno della mia vita' Gimbo Tamberi che schiaccia all'All Star Game (celebrity game) è da ricordare a lungo. La… - Francescoiava : RT @parallelecinico: 16 triple a segno (record per un All Star Game) con 50 punti totali realizzati (secondo cinquantello di sempre per un… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA All Star Game: LeBron segna il canestro decisivo - parallelecinico : 16 triple a segno (record per un All Star Game) con 50 punti totali realizzati (secondo cinquantello di sempre per… - daianadilisi24 : RT @StorieASpicchi: Qui trovate tutte le 16 triple di Steph Curry, MVP dell’All Star Game. Commentate voi, perché “non era una partita” con… -