L’Atalanta è in silenzio stampa ma continua il pianto greco sul sito ufficiale: «Giudicate voi…» (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Atalanta è in silenzio stampa. Un silenzio stampa di protesta dopo i (presunti, molto presunti) torti arbitrali subiti nelle ultime partite. I bergamaschi hanno recriminato dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera dalla Fiorentina stessa, dopo la partita con la Juventus e poi anche oggi pomeriggio, dopo la sconfitta maturata ancora contro i Viola, al Franchi. La settimana scorsa a Dazn, subito dopo la partita coi bianconeri, il direttore sportivo Umberto Marino s’era fortemente scontrato con l’ex arbitro Marelli: lo accusò – in sostsnza – di essere un rimbambito, con toni piuttosto ineleganti. Il problema era un’espulsione che secondo i bergamaschi doveva essere comminata a Szczesny, solo ammonito per essere intervenuto su Koopmeiners durante un promettente contropiede nerazzurro. In realtà tutte ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022)è in. Undi protesta dopo i (presunti, molto presunti) torti arbitrali subiti nelle ultime partite. I bergamaschi hanno recriminato dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera dalla Fiorentina stessa, dopo la partita con la Juventus e poi anche oggi pomeriggio, dopo la sconfitta maturata ancora contro i Viola, al Franchi. La settimana scorsa a Dazn, subito dopo la partita coi bianconeri, il direttore sportivo Umberto Marino s’era fortemente scontrato con l’ex arbitro Marelli: lo accusò – in sostsnza – di essere un rimbambito, con toni piuttosto ineleganti. Il problema era un’espulsione che secondo i bergamaschi doveva essere comminata a Szczesny, solo ammonito per essere intervenuto su Koopmeiners durante un promettente contropiede nerazzurro. In realtà tutte ...

