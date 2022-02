Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan idraulico

leggo.it

Un 41enne,Silla , è morto a causa del Covid - 19 all'ospedale 'SS. Annunziata' di Chieti . L'uomo vi ... Il 41enne,, era originario del Teramano, ma viveva da tempo nel paese dell'...no - vax muore di Covid a 41 anni. Era arrivato in ospedale in gravi condizioni La prima ispezione cadaverica ha confermato l'arresto circolatorio a seguito di malore. Morte ...Arrivano anche i carabinieri. Jonathan, idraulico no-vax muore di Covid a 41 anni. Era arrivato in ospedale in gravi condizioni La prima ispezione cadaverica ha confermato l’arresto circolatorio a ...Un 41enne, Jonathan Silla, è morto a causa del Covid-19 all’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti. L’uomo vi era arrivato già in gravi condizioni qualche giorno fa, il quadro clinico era già reso ...