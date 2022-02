Ucraina: i separatisti chiamano alle armi. Putin testa i missili (Di domenica 20 febbraio 2022) KIEV - E' scattata la mobilitazione: i separatisti chiamano alle armi. Mentre Putin testa i missili Morti. Dal Mare di Barents alle coste del Caspio, dal Mar Nero alla penisola della Kamchatka, nell'Estremo Oriente: al culmine delle tensioni con l'Occidente, da ogni angolo dell'immenso territorio russo una selva di missili, compresi gli ipersonici Tsirkon, si è levata per un'esercitazione strategica supervisionata direttamente da Vladimir Putin, con al fianco il fedelissimo presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Il tutto mentre nel Donbass ucraino i separatisti filo-russi chiamano alle armi. Il barometro della crisi punta decisamente verso la ... Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) KIEV - E' scattata la mobilitazione: i. MentreMorti. Dal Mare di Barentscoste del Caspio, dal Mar Nero alla penisola della Kamchatka, nell'Estremo Oriente: al culmine delle tensioni con l'Occidente, da ogni angolo dell'immenso territorio russo una selva di, compresi gli ipersonici Tsirkon, si è levata per un'esercitazione strategica supervisionata direttamente da Vladimir, con al fianco il fedelissimo presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Il tutto mentre nel Donbass ucraino ifilo-russi. Il barometro della crisi punta decisamente verso la ...

