Sampdoria-Empoli 2-0, Giampaolo: “La testa di Quagliarella fa la differenza. Bravo Sabiri” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta in casa contro l’Empoli per 2-0. Ecco le sue parole: “La partita è stata difficile, contro un Empoli forte, soprattutto nei singoli e negli uno contro uno. Noi siamo stati bravissimi a capire l’importanza di questa gara, a saper soffrire con grande umiltà, aiutandosi e abbiamo tirato fuori il massimo da questa gara. Sono contento per la prestazione di grande qualità e grandi contenuti, poi, sul piano del palleggio loro sono molto bravi e anche oggi lo hanno dimostrato. Cosa migliorare? Oggi abbiamo avuto grande spirito, compattezza, non ci siamo mai disuniti, il lavoro vien da sè quando hai una classifica migliore e sei più sereno. Magari qualche passaggio in più non guasta, ma oggi abbiamo giocato bene e abbiamo ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico della, Marco, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta in casa contro l’per 2-0. Ecco le sue parole: “La partita è stata difficile, contro unforte, soprattutto nei singoli e negli uno contro uno. Noi siamo stati bravissimi a capire l’importanza di questa gara, a saper soffrire con grande umiltà, aiutandosi e abbiamo tirato fuori il massimo da questa gara. Sono contento per la prestazione di grande qualità e grandi contenuti, poi, sul piano del palleggio loro sono molto bravi e anche oggi lo hanno dimostrato. Cosa migliorare? Oggi abbiamo avuto grande spirito, compattezza, non ci siamo mai disuniti, il lavoro vien da sè quando hai una classifica migliore e sei più sereno. Magari qualche passaggio in più non guasta, ma oggi abbiamo giocato bene e abbiamo ...

