“Posso passare?”. E scatta l’aggressione: rider pestato a calci e pugni dal branco a due passi dal Senato (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma fa paura. Un rider fermato e aggredito a calci e pugni in pieno centro, a pochi passi dal Senato. pestato dal branco in una delle zone più pattugliate e monitorate della città eterna. Mentre poco distante, nel cuore pulsante della Roma by night, tre ragazzi tunisini accerchiano. Sferrano un cazzotto in pieno volto. E rubano il portafogli, a un turista a passeggio con amici per le vie del caratteristico rione… rider aggredito dal branco in centro, turisti rapinati a Trastevere Dal degrado delle periferie ai violenti in azione nel centro storico, non c’è quadrante della capitale che non riporti, ormai quotidianamente, il segno di un declino che sembra inarrestabile. Lo scempio che si ripete quasi ordinariamente – che avvenga sotto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma fa paura. Unfermato e aggredito ain pieno centro, a pochidaldalin una delle zone più pattugliate e monitorate della città eterna. Mentre poco distante, nel cuore pulsante della Roma by night, tre ragazzi tunisini accerchiano. Sferrano un cazzotto in pieno volto. E rubano il portafogli, a un turista a passeggio con amici per le vie del caratteristico rione…aggredito dalin centro, turisti rapinati a Trastevere Dal degrado delle periferie ai violenti in azione nel centro storico, non c’è quadrante della capitale che non riporti, ormai quotidianamente, il segno di un declino che sembra inarrestabile. Lo scempio che si ripete quasi ordinariamente – che avvenga sotto ...

SecolodItalia1 : “Posso passare?”. E scatta l’aggressione: rider pestato a calci e pugni dal branco a due passi dal Senato… - pyremoth : La mia sessione finisce martedì e non so se piangere perchè penso di non passare l'esame o essere contenta perchè p… - uptothemewn : @iamLarissa_ ehhh vabbè, purtroppo non potevo manco dire di no quindi diciamo che per stavolta ho lasciato passare… - wishingstar94 : RT @mysoftmochii: e comunque posso dire che non hanno proprio capito il senso del gioco? proprio perché è difficile da indovinare ed è brav… - pav_87 : @CescoGiani @M49liberorso Il problema non sono tanto i 20000€ (che comunque per grossi volumi di fatturazione posso… -

Ultime Notizie dalla rete : Posso passare SPY FINANZA/ L'autunno rovente in arrivo tra la 'censura' dei media Anzi, quando non si andrà, come posso tranquillamente anticiparvi fin da ora. Perché gli italiani, ... Fatevi una sola domanda, se non ci credete: com'è stato possibile passare da un clima di euforia da ...

Nichi Vendola, dalla politica al teatro: Al palco preferisco il palcoscenico ... ex Partito della Rifondazione comunista e Sinistra ecologia e libertà, ha deciso di passare "dal ... In quanto a Checco Zalone, che posso dire? Dovesse davvero venire in teatro cercherò di farmi ...

"Posso passare?". E scatta l'aggressione: rider pestato a calci e pugni dal branco a due passi dal Senato Il Secolo d'Italia Anzi, quando non si andrà, cometranquillamente anticiparvi fin da ora. Perché gli italiani, ... Fatevi una sola domanda, se non ci credete: com'è stato possibileda un clima di euforia da ...... ex Partito della Rifondazione comunista e Sinistra ecologia e libertà, ha deciso di"dal ... In quanto a Checco Zalone, chedire? Dovesse davvero venire in teatro cercherò di farmi ...