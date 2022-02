Tempesta di Eunice, venti record a 200 km orari: “Chiudetevi in casa” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Paura in Inghilterra, i venti soffiano a oltre 200km orari, gli esperti hanno dichiarato l’allerta rossa e consigliato ai cittadini di chiudersi in casa. Tempesta Eunice, questo il nome che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Paura in Inghilterra, isoffiano a oltre 200km, gli esperti hanno dichiarato l’allerta rossa e consigliato ai cittadini di chiudersi in, questo il nome che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : Allerta meteo in Gran Bretagna, la tempesta Eunice minaccia anche Londra #ANSA - 3BMeteo : Previsioni #meteo per il weekend su @radiokisskiss al #PippoPeloShow La super tempesta Eunice porterà pioggia e cal… - RaiNews : I venti di Eunice sfiorano i 200 chilometri orari sull'isola di Wight, è record: si tratta della raffica più violen… - francobus100 : Si segnala primo morto per tempesta Eunice, è in Irlanda - duesoli : RT @anna_annie12: La tempesta Eunice incombe sul Regno Unito, scatta l'allarme rosso | Euronews -