Monreale | auto in sosta selvaggia chiude l’ingresso di un’abitazione

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Accade oggi intorno alle ore 13, a, in Via Soldano, quartiere Carmine. Una mamma rientra, o quantomeno tenta di rientrare a casa col suo bimbo ma, si accorge, che la propria porta di casa è stata “murata” da un’vettura in! Ma è così difficile trovare parcheggio a? – Ci chiediamo ironicamente. Può darsi! Ciò sicuramente non giustifica la mancata osservanza di quelle semplici norme comportamentali insite dapprima in una naturale etica che trova le sue radici nella nascita del genere umano, e poi nella normativa codicistica! Insomma, un po’ per logica, un po’ per coscienza, un po’ per senso civico è inaccettabile come ancora, nel 2022, bisogna “chiedere il permesso” ad un’per accedere all’interno della propria ...