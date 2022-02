Luca Onestini, aggressione choc: pugno in faccia per l’ex gieffino (Di venerdì 18 febbraio 2022) aggressione choc per Luca Onestini, con l’ex gieffino che ha ricevuto un pugno in faccia: sui social la denuncia dell’influencer. Nuova aggressione per Luca Onestini, che sui propri profili social ha denunciato di aver ricevuto un pugno in faccia. Andiamo a vedere il racconto della brutta disavventura sui social. L’influencer durante la sua esperienza nel reality (via Screenshot)Brutta disavventura per Luca Onestini, che sui social ha voluto raccontare quanto successo. l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un un pub a Parigi era impegnato a seguire la partita di Champions League tra Paris ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 18 febbraio 2022)per, conche ha ricevuto unin: sui social la denuncia dell’influencer. Nuovaper, che sui propri profili social ha denunciato di aver ricevuto unin. Andiamo a vedere il racconto della brutta disavventura sui social. L’influencer durante la sua esperienza nel reality (via Screenshot)Brutta disavventura per, che sui social ha voluto raccontare quanto successo.concorrente del Grande Fratello Vip in un un pub a Parigi era impegnato a seguire la partita di Champions League tra Paris ...

zazoomblog : Luca Onestini la foto su Instagram con un occhio nero preoccupa i fan: “Io coinvolto in una rissa” - #Onestini… - occhio_notizie : L'aggressione a Luca Onestini: 'È una triste storia' - asbloodflows : Luca Onestini e il fratello mi danno le stesse vibes del tag Harry Styles/Edward Styles su ao3 - IanniGiusy : @Anna61066117 Si vede benissimo che tra loro non è una semplice amicizia,ed è giusto che noi rispettiamo i loro tem… - cloudy90239726 : @Neuralgiadeluxe Aggiungi a soleil “famosa per aver fatto le corna a luca onestini,dopo essere usciti a da uomini e… -