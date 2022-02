L’agente di Di Lorenzo | «Fossi nel Napoli lo venderei | può valere 25-30 milioni»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 febbraio 2022)di Giovanni Di, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sul difensore del. “Vista l’età di Di, se dovesse arrivare un’offerta importante per lui,nello. Abbiamo l’esempio di Allan e di Hysaj negli anni precedenti che non sono stati venduti per poi restare con l’amaro in bocca: uno è andato via a parametro zero e un altro a cifre minori rispetto al passato. Se hai un giocatore di 22-23 anni puoi anche rifiutare offerte importanti, ma a 26-27 si accetta subito:un presidente ragionerei così. Morto un Papa se ne fa un altro, il mondo è pieno di giocatori, bisogna saperli trovare, come ilha fatto con i Di, ...