Il padre presta l’auto a un amico, Pietro lo convince a lasciargliela guidare: muore a 17 anni (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vittima aveva solo 17 anni ed era alla guida di un’auto pur non avendo la patente. Getty Images/John Cowpland/ArchivioPietro Benfatto aveva solo 17 anni ed era una giovane promessa del basket, passione ereditata dal padre. La sua giovane vita si è fermata lungo la statale 516, a Legnaro, Padova. L’Opel Corsa che stava guidando ha urtato prima contro un cancello poi sul muro di cinta di un’abitazione. Per il giovane non c’è stato scampo. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi atterriti degli amici che lo seguivano a bordo di altre due auto. La vittima stava tornando a casa, a Padova, con l’auto che i genitori avevano prestato ad un amico del figlio, un maggiorenne patentato. Nessuno poteva immaginare che Pietro si sarebbe messo alla guida del veicolo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vittima aveva solo 17ed era alla guida di un’auto pur non avendo la patente. Getty Images/John Cowpland/ArchivioBenfatto aveva solo 17ed era una giovane promessa del basket, passione ereditata dal. La sua giovane vita si è fermata lungo la statale 516, a Legnaro, Padova. L’Opel Corsa che stava guidando ha urtato prima contro un cancello poi sul muro di cinta di un’abitazione. Per il giovane non c’è stato scampo. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi atterriti degli amici che lo seguivano a bordo di altre due auto. La vittima stava tornando a casa, a Padova, conche i genitori avevanoto ad undel figlio, un maggiorenne patentato. Nessuno poteva immaginare chesi sarebbe messo alla guida del veicolo ...

Advertising

mirko255149131 : @Rosa52230421 ma dicosa parliamo uno che presta la moglie ho la moglie presta il marito come banco di prova e poi s… - Fralirocker : Cioè il padre gli presta 15000 mila euro, non li restituisce, ci resta male e pretende pure le scuse del padre?? Ma… - marylin_____ : RT @95_Rocco: Tuo padre ti presta dei soldi, tu non glielo ridai e di conseguenza non lo inviti al matrimonio. Ora vuoi che lui ti perdon… - 95_Rocco : Tuo padre ti presta dei soldi, tu non glielo ridai e di conseguenza non lo inviti al matrimonio. Ora vuoi che lui… - Kikialod : Con tutto il rispetto: ma dove è scritto che una volta che il padre presta i soldi al figlio,lui si sente in diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : padre presta L'Oréal Paris "Perché tu vali": risuona lo storico claim nel mese dell'autostima ... le due 'senior' più amate del reame Perfino l'iconica Jane Fonda presta la voce e la sua ... 'Mi chiedevo: sei sicura di valere come attrice, quando tutti sanno chi è tuo padre? Vali abbastanza da ...

Come trasformare la tua passione in lavoro in 5 mosse All'appuntamento dell'università, dissi a mio padre che intendevo iscrivermi a giornalismo. Lì ... Il buon principe gli presta i suoi cavalli. Nel pomeriggio, il principe incontra la Morte e le chiede:...

Il padre presta l’auto a un amico, Pietro lo convince a lasciargliela guidare: muore a 17 anni Formatonews ... le due 'senior' più amate del reame Perfino l'iconica Jane Fondala voce e la sua ... 'Mi chiedevo: sei sicura di valere come attrice, quando tutti sanno chi è tuo? Vali abbastanza da ...All'appuntamento dell'università, dissi a mioche intendevo iscrivermi a giornalismo. Lì ... Il buon principe glii suoi cavalli. Nel pomeriggio, il principe incontra la Morte e le chiede:...